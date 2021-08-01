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«Томь» проиграла «Велесу» в первенстве ФНЛ

Главная Спорт
Томск
10:28 1 Августа 2021
футбол, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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«Томь» в матче четвертого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) играла в Домодедово против «Велеса». Матч завершился победой хозяев.

Единственный гол провел Владимир Кабахидзе на 18-й минуте. Ударом с разворота из-за пределов штрафной площади он послал мяч в «девятку». «Велес» и в дальнейшем имел преимущество, но в одном из эпизодов защитник «Томи» выбил мяч из пустых ворот, а в другом мяч попал в штангу.

На этот матч «Томь» вышла в форме с логотипом нового генерального спонсора. Им стала букмекерская фирма Olimpbet.

После четвертого тура томичи с тремя очками опустились на 17-е место из 20.

Фото: пресс-служба футбольного клуба «Велес»

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