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«Томь» уступила воронежцам в матче ФНЛ

Главная Спорт
Томск
10:21 26 Июля 2021
футбол, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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В третьем туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» сыграла в Воронеже против местного «Факела». Успех был на стороне хозяев.

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Факела». Оба мяча томичи пропустили во второй половине второго тайма. В результате «Томь» опустилась на 13-е место с тремя очками.

Тем временем, в четвертой группе ФНЛ-2 «Новосибирск» на выезде разгромил одного из лидеров прошлого сезона «Тюмень» - 3:0. Два гола забил Руслан Галиакберов, один - Сергей Крамаренко. Новосибирцы вышли на четвертое место (четыре очка).

«Чита» провела первый матч в группе 2 (1). В гостях забайкальцы сыграли вничью с «Тверью» 1:1.

Фото: «Яндекс Эфир»

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