«Томь» одержала победу во втором туре первенства ФНЛ

«Томь» одержала первую победу в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в этом сезоне. На своем поле сибиряки в субботу принимали калининградскую «Балтику».

Единственный гол в матче провел Артем Семейкин на 77-й минуте. В сутолоке у ворот гостей он точно пробил с близкого расстояния. Калининградцы пытались убедить главного арбитра матча, что перед этим кто-то из томичей подыграл себе рукой, но безуспешно.

«Производительность команды была низкой и то качество, которое было у нас сегодня, оно недостаточно для победы», - признал после игры Главный тренер ФК «Балтика» Евгений Калешин.

После двух туров у «Томи» три очка. В таблице ФНЛ она делит места с восьмого по 11-е.

Фото: «Яндекс Эфир»