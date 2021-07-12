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«Томь» уступила в первом матче нового сезона ФНЛ

Главная Спорт
Томск
09:16 12 Июля 2021
футбол, чемпионат, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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В минувшие выходные стартовал очередной сезон Футбольной национальной лиги. В воскресенье «Томь» встречалась в Химках с дебютантом турнира – липецким «Металлургом».

Матч первого тура начался очень удачно для сибиряков. Уже через 18 минут после стартового свистка они вели со счетом 2:0. Голы на счету Никиты Кирсанова, замкнувшего прострельную передачу с близкого расстояния, и Константина Коржа.

Но уже в первом тайме «Металлург» отыгрался. Более того, гости оказались в меньшинстве после удаления Никиты Коробова. А решающий мяч игроки липецкой команды провели на 88-й минуте – Максим Сазонов попал в «девятку» ударом из-за пределов штрафной площади.

Во втором туре «Томь» встретится дома с калининградской «Балтикой».

Фото: пресс-служба ФК «Металлург»

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