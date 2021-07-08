Женская сборная РФ на томском чемпионате мира по плаванию в ластах установила мировой рекорд

Несколько комплектов наград было вчера разыграно на чемпионате мира по плаванию в ластах в Томске. Шесть золотых медалей завоевали российские спортсмены.

Наиболее удачными для россиян стали финальные заплывы на дистанции 400 м в классических ластах и эстафеты. В первом случае у женщин победила Яна Мартынова из Санкт-Петербурга, а у мужчин Алексей Федькин. Женская эстафетная команда РФ на дистанции 4х200 победила с мировым рекордом 05:49,86. В составе победившей мужской команды на последнем этапе выступал томич Егор Качмашев. Еще два российских «золота» на счету Екатерины Михайлушкиной (50 м) и Алексея Федькина (50 м в классических ластах).

На высшую ступень пьедестала почета вчера поднимались также пловцы Китая, Венгрии, Греции. Соревновательная программа завершится сегодня. В программе ныряние в длину 50 м, дистанция 800 м, эстафеты 4х100 м среди мужчин и женщин.

Чемпионат проходит в центре водных видов спорта «Звездный». Российская команда выступает под флагом Федерации подводного спорта России.

Фото: сайт чемпионата мира по плаванию в ластах в Томске