6 июля
Томск
погода +27 °C
73.35
 
€ 87.03
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Чемпионат мира по плаванию в ластах в Томске начался с двух мировых рекордов

Главная Спорт
Томск
10:19 6 Июля 2021
чемпионат мира, плавание, рекорд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Мировые рекорды были установлены в первый соревновательный день чемпионата мира по плаванию в ластах. Соревнования проходят в томском центре водных видов спорта «Звездный».

Быстрее всех в истории проплыла 100 м россиянка Екатерина Михайлушкина. Ее результат 00:38.02. Другое высшее мировое достижение на счету команды Китая. Она была быстрее всех в смешанной эстафете 4х50 м  (01:03.97).

В числе отличившихся в первый день чемпионата оказались и сибирские спортсмены. Мария Патласова из Новосибирской области победила на дистанции 400 м. На стометровке у мужчин томский подводник Егор Качмашев завоевал «cеребро».

Всего 5 июля было разыграно семь комплектов медалей. Три золотых у россиян, по одной у Германии, Венгрии, Украины и КНР. Помимо представителей этих стран в числе призеров на различных дистанциях пловцы Греции и Южной Кореи.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Томска: Томичей вернули в Футбольную национальную лигу

Томичей вернули в Футбольную национальную лигу

5 Июля 2021 г.
Сибиряки займут место «Чайки», пониженной в классе за договорные матчи
Новости Томска: Китайские спортсмены доберутся в Томск на чемпионат мира по плаванию в ластах

Китайские спортсмены доберутся в Томск на чемпионат мира по плаванию в ластах

2 Июля 2021 г.
Они прошли необходимые согласования
Новости Томска: «Томь» провела первый матч на сборах в Подмосковье

«Томь» провела первый матч на сборах в Подмосковье

1 Июля 2021 г.
Волгоградскому «Ротору» сибиряки проиграли 0:2
Новости Томска: Томичам предложили дать имя талисману чемпионата мира по плаванию в ластах

Томичам предложили дать имя талисману чемпионата мира по плаванию в ластах

17 Июня 2021 г.
Талисманом выбран сибирский осетр
Новости Томска: Томский губернатор: «Сегодня Сергею пришло время вернуться на родину»

Томский губернатор: «Сегодня Сергею пришло время вернуться на родину»

11 Июня 2021 г.
Главным тренером футбольной «Томи» назначен Сергей Жуков
Новости Томска: Футбольная «Томь» сменит состав

Футбольная «Томь» сменит состав

4 Июня 2021 г.
Клуб покинула большая часть игроков
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: В Томске Михаил Мишустин встретится со студентами и губернатором

В Томске Михаил Мишустин встретится со студентами и губернатором

6 Июля 2021 г.
Вместе с премьер-министром в Сибирь приехали руководители ряда министерств
Новости Томска: Большая часть томского форума U-NOVUS пройдет в режиме онлайн

Большая часть томского форума U-NOVUS пройдет в режиме онлайн

1 Июля 2021 г.
Традиционный форум молодых ученых начал работу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru