Чемпионат мира по плаванию в ластах в Томске начался с двух мировых рекордов

Мировые рекорды были установлены в первый соревновательный день чемпионата мира по плаванию в ластах. Соревнования проходят в томском центре водных видов спорта «Звездный».

Быстрее всех в истории проплыла 100 м россиянка Екатерина Михайлушкина. Ее результат 00:38.02. Другое высшее мировое достижение на счету команды Китая. Она была быстрее всех в смешанной эстафете 4х50 м (01:03.97).

В числе отличившихся в первый день чемпионата оказались и сибирские спортсмены. Мария Патласова из Новосибирской области победила на дистанции 400 м. На стометровке у мужчин томский подводник Егор Качмашев завоевал «cеребро».

Всего 5 июля было разыграно семь комплектов медалей. Три золотых у россиян, по одной у Германии, Венгрии, Украины и КНР. Помимо представителей этих стран в числе призеров на различных дистанциях пловцы Греции и Южной Кореи.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области