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Томичей вернули в Футбольную национальную лигу

Главная Спорт
Томск
09:46 5 Июля 2021
футбол, клуб, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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Томская «Томь» все-таки будет выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне 2021/2022. Сибирякам помогло падение «Чайки», которая освободила место в ФНЛ, - клуб из Ростовской области перевели классом ниже за организацию договорных матчей.

Напомним, что по итогам сезона 2020/2021 «Томь» заняла 18-е место и должна была покинуть ФНЛ. Как писали Sibnovosti.ru, предполагалось, что команда будет выступать в четвертой группе ПФЛ

«Мы изначально собирали состав под задачу выхода в ФНЛ. Сейчас будем вносить коррективы и экстренно усиливаться. Естественно, процесс продолжится и в ходе сезона», - прокомментировала «реабилитацию» сайту клуба гендиректор «Томи» Татьяна Смирнова.

3 июля в контрольном матче, который состоялся на поле московского стадиона «Октябрь» томичи обыграли другого неудачника прошлого сезона ФНЛ – омский «Иртыш» - со счетом 3:1.

Фото: сайт футбольного клуба «Томь»

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