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«Томь» провела первый матч на сборах в Подмосковье

Главная Спорт
Томск
11:27 1 Июля 2021
футбол, команда, сборы
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный клуб «Томь» проведет сборы на подмосковной базе ЦСКА в подмосковных Ватутинках. Там состоятся несколько контрольных матчей.

Перед отправлением на сборы сибирский клуб подписал контракты с новичками. За «Томь» в новом сезоне будет выступать нападающий Игорь Беляков. Минувший сезон он провел в клубе Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Челябинск». Там стал лучшим бомбардиром команды, забив девять мячей.

В ПФЛ играли и другие новички «Томи». Защитник Артем Семейкин в сезоне 2020/2021 защищал цвета белгородского «Салюта», а полузащитник Семен Радостев – подмосковного «Сатурна».

По сообщению пресс-службы «Томи», на сборах клуб проведет около пяти контрольных матчей. Вчера состоялся первый - с волгоградским «Ротором». Сибиряки уступили со счетом 0:2, пропустив оба мяча в первом тайме.

Как писали Sibnovosti.ru, по итогам чемпионата Футбольной национальной лиги в сезоне 2020/2021 «Томь» вылетела в ПФЛ. После этого команду возглавил новый главный тренер – Сергей Жуков.

Фото: сайт футбольного клуба «Томь»

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