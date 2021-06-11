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Томский губернатор: «Сегодня Сергею пришло время вернуться на родину»

Главная Спорт
Томск
12:42 11 Июня 2021
футбол, тренер, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым главным тренером томской футбольной команды «Томь» назначен Сергей Жуков. Он сменил на этом посту Александра Кержакова, покинувшего Сибирь после окончания сезона 2020/2021.

Главного тренера назначил томский губернатор Сергей Жвачкин. Он является президентом «Томи». Глава региона напомнил о том, что Сергей Жуков уже многое сделал для томского футбола.  

«С 1997-го по 2002-й он провел за нашу команду более 150 матчей, был капитаном «Томи»… Потом Жуков тренировал тульский «Арсенал», волгоградский «Ротор», с 2019 года - раменский «Сатурн». Сегодня Сергею пришло время вернуться на родину».

В послужном списке Сергея Жукова как футболиста бронзовые медали чемпионата СССР 1988 года и участие в финалах Кубка СССР 1988 и 1989 годов в составе московского «Торпедо».

Как писали Sibnovosti.ru, «Томь» по итогам первенства в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) оказалась в «зоне вылета». Однако некоторые клубы могут быть не допущены к выступлению в ФНЛ в сезоне 2021/2022 за несоблюдение лицензионных требований, так что сибиряки имеют шанс сохранить там место.

Фото: страница футбольного клуба «Томь» в соцсети «ВКонтакте»

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