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Футбольная «Томь» сменит состав

Главная Спорт
Томск
11:02 4 Июня 2021
футбол, клуб, игрок
Автор: Sibnovosti.ru
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Состав томской футбольной «Томи» в будущем сезоне будет мало похож на тот, что отыграл сезон 2020/2021. Клуб простился с большим количеством игроков.

Сайт «Томи» сообщил о завершении срока действия контрактов с Артемом Симоняном, Тенгизом Цикаридзе, Павлом Евсеевым, Виталием Денисовым и еще рядом игроков. Кроме того, истек срок аренды у Дэниса Файзуллина, Кирилла Косарева, Ричлорда Эннина, Никиты Кривцова. Расторг контракт и ушел из «Томи» голкипер Евгений Конюхов.

Как отметили в клубе, переговоры о новых контрактах пока затруднены, поскольку нет полной ясности в том, в какой лиге томичи будут играть в будущем сезоне. Как писали Sibnovosti.ru, «Томь» по итогам первенства в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) оказалась в «зоне вылета». Однако некоторые клубы могут быть не допущены к выступлению в ФНЛ в сезоне 2021/2022 за несоблюдение лицензионных требований, так что сибиряки имеют шанс сохранить там место.

Тем временем, подходит к финишу турнир в четвертой группе Профессиональной футбольной лиги, где выступают сибирские команды. Вчера «Динамо-Барнаул» на своем поле победило самарские «Крылья Советов – 2» со счетом 2:0 и закрепилось на седьмом месте, набрав 41 очко.

Фото: сайт футбольного клуба «Томь»

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