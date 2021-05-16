«Томь» впадает в ПФЛ

Сразу два сибирских клуба покидают Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам завершившегося вчера сезона. В лигу классом ниже отправятся омский «Иртыш» и томская «Томь».

«Томь» имела шанс остаться в ФНЛ. Для этого надо было побеждать дома «Нижний Новгород» и ждать осечек конкурентов. Но обыграть одного из лидеров турнира («Нижний Новгород» в итоге пробился в Российскую премьер-лигу) сибирякам не удалось.

Счет открыл на 12-й минуте гвинейский нападающий гостей Момо Янсане. Он добил мяч в сетку с близкого расстояния. На 26-й Артем Симонян сравнял счет ударом с пенальти. Причем, это был повторный удар – первый голкипер взял, но при этом нарушил правила. В дальнейшем ближе к победе были волжане, мяч трижды попадал в каркас ворот томичей.

В итоге «Томь» осталась на 18-м месте. Главный тренер команды Александр Кержаков покидает клуб.

«Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду. Я лишь хочу сказать огромное спасибо и слова благодарности болельщикам. Именно болельщики, их поведение на трибунах, поддержка в последних матчах - это главная оценка для нас и нашей работы», - сказал он после матча.

Напомним, что омский «Иртыш» еще раньше потерял шансы остаться в ФНЛ. В итоге он финишировал 19-м.

Фото: Дмитрий Шуба/сайт футбольного клуба «Томь»