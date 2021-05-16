16 мая
Томск
погода +13 °C
74.0
 
€ 89.62
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

«Томь» впадает в ПФЛ

Главная Спорт
Томск
10:18 16 Мая 2021
футбол, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сразу два сибирских клуба покидают Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам завершившегося вчера сезона. В лигу классом ниже отправятся омский «Иртыш» и томская «Томь».

«Томь» имела шанс остаться в ФНЛ. Для этого надо было побеждать дома «Нижний Новгород» и ждать осечек конкурентов. Но обыграть одного из лидеров турнира («Нижний Новгород» в итоге пробился в Российскую премьер-лигу) сибирякам не удалось.

Счет открыл на 12-й минуте гвинейский нападающий гостей Момо Янсане. Он добил мяч в сетку с близкого расстояния. На 26-й Артем Симонян сравнял счет ударом с пенальти. Причем, это был повторный удар – первый голкипер взял, но при этом нарушил правила. В дальнейшем ближе к победе были волжане, мяч трижды попадал в каркас ворот томичей.

В итоге «Томь» осталась на 18-м месте. Главный тренер команды Александр Кержаков покидает клуб.

«Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду. Я лишь хочу сказать огромное спасибо и слова благодарности болельщикам. Именно болельщики, их поведение на трибунах, поддержка в последних матчах - это главная оценка для нас и нашей работы», - сказал он после матча.

Напомним, что омский «Иртыш» еще раньше потерял шансы остаться в ФНЛ. В итоге он финишировал 19-м.

Фото: Дмитрий Шуба/сайт футбольного клуба «Томь»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Томска: Томичи не проигрывают в первенстве ФНЛ пять матчей подряд

Томичи не проигрывают в первенстве ФНЛ пять матчей подряд

12 Апреля 2021 г.
В минувшее воскресенье «Томь» выиграла в Калининграде
Новости Томска: «Томь» одержала вторую победу подряд в первенстве ФНЛ

«Томь» одержала вторую победу подряд в первенстве ФНЛ

29 Марта 2021 г.
«Иртыш» не смог обыграть аутсайдера
Новости Томска: Томичи обыграли «Шинник» в матче ФНЛ

Томичи обыграли «Шинник» в матче ФНЛ

25 Марта 2021 г.
Омский «Иртыш» уступил «Факелу»
Новости Томска: Пятилетний томич получит юношеский разряд по шахматам

Пятилетний томич получит юношеский разряд по шахматам

3 Марта 2021 г.
Ранее ему отказали из-за возраста
Новости Томска: Матч с участием «Томи» во Владикавказе завершился дракой

Матч с участием «Томи» во Владикавказе завершился дракой

1 Марта 2021 г.
Сибиряки одержали неожиданную победу
Новости Томска: Томская биатлонистка Светлана Миронова в составе сборной России победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

Томская биатлонистка Светлана Миронова в составе сборной России победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

11 Января 2021 г.
В составе российской команды также бежали Ульяна Кайшева, Александр Логинов и Эдуард Латыпов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: В Томске отметили «День большой воды»

В Томске отметили «День большой воды»

16 Мая 2021 г.
Площадкой селькупского праздника стал «Культурный центр народов Севера»
Новости Томска: На томском проспекте Ленина стало тепло и сыро

На томском проспекте Ленина стало тепло и сыро

14 Мая 2021 г.
В центре города прорвало трубопровод с горячей водой
Новости Томска: В Москве простились с Егором Лигачевым

В Москве простились с Егором Лигачевым

12 Мая 2021 г.
Бывшего руководителя томского обкома КПСС похоронили на Троекуровском кладбище
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru