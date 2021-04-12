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Томичи не проигрывают в первенстве ФНЛ пять матчей подряд

Главная Спорт
Томск
09:29 12 Апреля 2021
футбол, матч, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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В очередном туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» довольно неожиданно в переиграла «Балтику». Матч состоялся в Калининграде.

Единственный гол в матче на счету Максима Дмитриева. Он провел его на 42-й минуте. Как отметил главный тренер томичей Александр Кержаков, это был одни из немногих моментов, когда его команда «очень правильно сыграла в атаке».

«Томь» не проигрывает в последних пяти турах. За это время она набрала 11 очков и несколько поправила свое турнирное положение. Сейчас в ФНЛ томичи идут 19-ми с 32 очками. Они на три очка отстают от омского «Иртыша», который в этом же туре уступил команде «Краснодар-2» 0:2. Последние 25 минут матча в гостях омичи играли в меньшинстве после удаления Сергея Подоксенова. За это время они и пропустили оба мяча.  

Фото: пресс-служба футбольного клуба «Балтика»

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