Томичи не проигрывают в первенстве ФНЛ пять матчей подряд

В очередном туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» довольно неожиданно в переиграла «Балтику». Матч состоялся в Калининграде.

Единственный гол в матче на счету Максима Дмитриева. Он провел его на 42-й минуте. Как отметил главный тренер томичей Александр Кержаков, это был одни из немногих моментов, когда его команда «очень правильно сыграла в атаке».

«Томь» не проигрывает в последних пяти турах. За это время она набрала 11 очков и несколько поправила свое турнирное положение. Сейчас в ФНЛ томичи идут 19-ми с 32 очками. Они на три очка отстают от омского «Иртыша», который в этом же туре уступил команде «Краснодар-2» 0:2. Последние 25 минут матча в гостях омичи играли в меньшинстве после удаления Сергея Подоксенова. За это время они и пропустили оба мяча.

Фото: пресс-служба футбольного клуба «Балтика»