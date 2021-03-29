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«Томь» одержала вторую победу подряд в первенстве ФНЛ

Главная Спорт
Томск
09:29 29 Марта 2021
футбол, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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В 33-м туре первенства Футбольной национальной лиги омский «Иртыш» не смог обыграть на домашней арене безнадежного аутсайдера – ярославский «Шинник». Счет в этой игре так и не был открыт.

В начале второго тайма хозяева имели заметное игровое преимущество и несколько раз могли забить. Но на 65-й минуте «Иртыш» оказался в меньшинстве – за две желтые карточки с поля был удален Илья Визнович.

Тем временем, другой сибирский клуб ФНЛ – томская «Томь» - одержала победу над московским «Торпедо». Единственный мяч провел Никита Кривцов на 67-й минуте. На последних секундах игры в Томске хозяев спасла перекладина их ворот.

«Томь» одержала вторую победу подряд и переместилась на 19-ю строчку в турнирной таблице. «Иртыш» идет 17-м. Обе команды находятся в «зоне вылета».

Фото: сайт футбольного клуба «Томь»

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