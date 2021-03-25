Томичи обыграли «Шинник» в матче ФНЛ

В матче аутсайдеров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) томская «Томь» была сильнее «Шинника». Игра прошла в Ярославле.

В ней было забито пять мячей, но все эти события уместились в первую половину первого тайма. На третьей минуте счет открыл канадский сибиряк Эннин Ричлорд, кивком головы отправивший мяч в сетку с близкого расстояния. Спустя пять минут хозяева сравняли счет, но Артем Симонян вновь вывел гостей вперед – удар после прострела он наносил уже с линии ворот. Затем ситуация повторилась. «Шинник» сравнял счет, а вскоре Никита Кривцов точным ударом примерно с линии штрафной установил окончательный результат – 3:2 в пользу «Томи».

«Что у нас тут творят защитники команд – это немыслимо», - оценил ход матча его ярославский комментатор.

После победы «Томь» обошла «Динамо-Брянск» и заняла 20-е место в турнирной таблице ФНЛ. На 17-м располагается другая сибирская команда – омский «Иртыш». Вчера в гостях она уступила воронежскому «Факелу» 1:3. Единственный мяч у омичей провел Илья Визнович.

Фото: сайт Футбольной национальной лиги