Пятилетний томич получит юношеский разряд по шахматам

Пятилетний шахматист из Томска Дмитрий Крымский получит третий юношеский спортивный разряд. Такое решение принял министр спорта РФ Олег Матыцин, передает «Общественное телевидение России».

Ранее отец мальчика разместил в интернете видеообращение сына, в котором он пожаловался на организаторов первенства Томской области по шахматам.

«Я участвовал в чемпионате по шахматам, я там выиграл четыре партии из семи. Мне дали грамоту, но третий юношеский разряд не дали, я считаю, что это несправедливо», - сказал в обращении Дмитрий Крымский.

Областной турнир по шахматам среди детей до девяти лет прошел в Томске в феврале. И хотя Дмитрий Крымский занял только 10-е место, он выполнил норму, которая позволяет присвоить ему третий юношеский разряд. Но в квалификации мальчику отказали, поскольку, согласно регламенту, разряды присваиваются только детям старше семи лет.

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