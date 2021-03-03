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Пятилетний томич получит юношеский разряд по шахматам

Главная Спорт
Томск
15:09 3 Марта 2021
ребенок, видеообращение, турнир
Автор: Sibnovosti.ru
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Пятилетний шахматист из Томска Дмитрий Крымский получит третий юношеский спортивный разряд. Такое решение принял министр спорта РФ Олег Матыцин, передает «Общественное телевидение России».

Ранее отец мальчика разместил в интернете видеообращение сына, в котором он пожаловался на организаторов первенства Томской области по шахматам.

«Я участвовал в чемпионате по шахматам, я там выиграл четыре партии из семи. Мне дали грамоту, но третий юношеский разряд не дали, я считаю, что это несправедливо», - сказал в обращении Дмитрий Крымский.

Областной турнир по шахматам среди детей до девяти лет прошел в Томске в феврале. И хотя Дмитрий Крымский занял только 10-е место, он выполнил норму, которая позволяет присвоить ему третий юношеский разряд. Но в квалификации мальчику отказали, поскольку, согласно регламенту, разряды присваиваются только детям старше семи лет.

Фото: pixabay.com

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