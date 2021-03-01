1 марта
Томск
погода -17 °C
74.44
 
€ 90.37
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Матч с участием «Томи» во Владикавказе завершился дракой

Главная Спорт
Томск
09:03 1 Марта 2021
футбол, игра, драка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Возобновление первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) ознаменовалось громкой сенсацией и не менее громким скандалом в матче с участием «Томи». Сибирская команда играла на выезде с владикавказской «Аланией».

«Томь», находящаяся в «зоне вылета» ФНЛ, сумела победить одного из лидеров чемпионата – у «Алании» шестое место после этого тура. В первом тайме хозяева открыли счет усилиями Хетага Хосонова. На 14-й минуте он воспользовался неразберихой в защитных рядах соперников. На это «Томь» вскоре ответила голом Никиты Кривцова. В конце первого тайма «Алания» оказалась в меньшинстве после удаления за неспортивное поведение ее капитана Азамата Засеева.

Во втором тайме сначала «Алания» (Владимир Хубулов) реализовала пенальти. «Томь» же (Артем Симонян) аналогичным шансом на 61-й минуте не воспользовалась. Но затем все-таки переломила ход игры. На 74-й минуте Артем Симонян реабилитировался точным ударом с разворота, а в уже добавленное время Даниил Пенчиков замкнул головой передачу с фланга 3:2.

После финального свистка главный тренер «Алании» Спартак Гогниев подбежал к судье и ударил его в живот. В возникшей потасовке участвовал также Хетаг Хосонов, который схватил за футболку представителя «Томи» и толкнул на газон.

«В матче 27-го тура Олимп-ФНЛ «Алания» - «Томь» произошел конфликт с участием игроков и других представителей встречающихся команд, а также официальных лиц матча. Администрация ФНЛ оперативно получила информацию о случившемся и незамедлительно проинформировала об этом РФС. В настоящий момент получены все официальные документы, а также объяснения участников и видеозаписи эпизода, которые будут переданы КДК РФС для рассмотрения и принятия решения», - говорится в сообщении ФНЛ.

В другом матче тура омский «Иртыш» дома уступил нижнекамскому «Нефтехимику» 1:2. Гол у хозяев на счету Ильи Стефановича. По итогам тура «Иртыш» остался на 16-м месте в турнирной таблице, а «Томь» идет 21-й.

Фото: «Яндекс Эфир»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Томска: Томская биатлонистка Светлана Миронова в составе сборной России победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

Томская биатлонистка Светлана Миронова в составе сборной России победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

11 Января 2021 г.
В составе российской команды также бежали Ульяна Кайшева, Александр Логинов и Эдуард Латыпов
Новости Томска: Томский и омский клубы взяли по три очка в Москве в чемпионате ФНЛ

Томский и омский клубы взяли по три очка в Москве в чемпионате ФНЛ

23 Ноября 2020 г.
«Томь» и «Иртыш» продолжают борьбу за сохранение места в лиге
Новости Томска: «Томь» заканчивала матч с защитником в воротах

«Томь» заканчивала матч с защитником в воротах

16 Ноября 2020 г.
Сибиряки уступили прямому конкуренту за место в ФНЛ
Новости Томска: Футбольная «Томь» оттолкнулась от дна

Футбольная «Томь» оттолкнулась от дна

12 Ноября 2020 г.
После победы в Красноярске томская команда ушла с последнего места в ФНЛ
Новости Томска: Футбольная «Томь» выстояла в гостевом матче против «Велеса»

Футбольная «Томь» выстояла в гостевом матче против «Велеса»

25 Октября 2020 г.
Игра 17-го тура завершилась со счетом 0:0
Новости Томска: Александр Кержаков подписал контракт с ФК «Томь» до конца сезона

Александр Кержаков подписал контракт с ФК «Томь» до конца сезона

25 Сентября 2020 г.
Согласно контракту, он будет занимать этот пост до конца сезона 2020/2021 гг.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Директора компании подозревают в мошенничестве при ремонте дорог в Томске

Директора компании подозревают в мошенничестве при ремонте дорог в Томске

25 Февраля 2021 г.
По данным следствия, он похитил 9 млн рублей
Новости Томска: Арестованному мэру Томска сделали операцию

Арестованному мэру Томска сделали операцию

25 Февраля 2021 г.
Ивана Кляйна прооперировали в НИИ онкологии
Новости Томска: Депутаты томской облдумы утвердили налоговые льготы для бизнеса

Депутаты томской облдумы утвердили налоговые льготы для бизнеса

26 Февраля 2021 г.
Они помогут минимизировать последствия отмены ЕНВД
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru