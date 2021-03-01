Матч с участием «Томи» во Владикавказе завершился дракой

Возобновление первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) ознаменовалось громкой сенсацией и не менее громким скандалом в матче с участием «Томи». Сибирская команда играла на выезде с владикавказской «Аланией».

«Томь», находящаяся в «зоне вылета» ФНЛ, сумела победить одного из лидеров чемпионата – у «Алании» шестое место после этого тура. В первом тайме хозяева открыли счет усилиями Хетага Хосонова. На 14-й минуте он воспользовался неразберихой в защитных рядах соперников. На это «Томь» вскоре ответила голом Никиты Кривцова. В конце первого тайма «Алания» оказалась в меньшинстве после удаления за неспортивное поведение ее капитана Азамата Засеева.

Во втором тайме сначала «Алания» (Владимир Хубулов) реализовала пенальти. «Томь» же (Артем Симонян) аналогичным шансом на 61-й минуте не воспользовалась. Но затем все-таки переломила ход игры. На 74-й минуте Артем Симонян реабилитировался точным ударом с разворота, а в уже добавленное время Даниил Пенчиков замкнул головой передачу с фланга 3:2.

После финального свистка главный тренер «Алании» Спартак Гогниев подбежал к судье и ударил его в живот. В возникшей потасовке участвовал также Хетаг Хосонов, который схватил за футболку представителя «Томи» и толкнул на газон.

«В матче 27-го тура Олимп-ФНЛ «Алания» - «Томь» произошел конфликт с участием игроков и других представителей встречающихся команд, а также официальных лиц матча. Администрация ФНЛ оперативно получила информацию о случившемся и незамедлительно проинформировала об этом РФС. В настоящий момент получены все официальные документы, а также объяснения участников и видеозаписи эпизода, которые будут переданы КДК РФС для рассмотрения и принятия решения», - говорится в сообщении ФНЛ.

В другом матче тура омский «Иртыш» дома уступил нижнекамскому «Нефтехимику» 1:2. Гол у хозяев на счету Ильи Стефановича. По итогам тура «Иртыш» остался на 16-м месте в турнирной таблице, а «Томь» идет 21-й.

Фото: «Яндекс Эфир»