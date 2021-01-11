Томская биатлонистка Светлана Миронова в составе сборной России победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

Томская биатлонистка Светлана Миронова в составе сборной России получила золотую медаль в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе в Германии. В составе российской команды также бежали Ульяна Кайшева, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Серебро соревнований досталось команде из Норвегии, а третьими финишировали французы с разницей более 12 секунд.

Отметим, что 26-летняя Светлана Миронова дважды чемпионка Томской области по лыжным гонкам. В Кубке мира по биатлону в составе сборной России она дебютировала в сезоне 2016/2017. В 2019 году Миронова возглавила рейтинг биатлонисток России.



