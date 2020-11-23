Томский и омский клубы взяли по три очка в Москве в чемпионате ФНЛ

Команды из Западной Сибири синхронно одержали победы в очередном туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Причем, по три очка томская «Томь» и омский «Иртыш» набрали в гостях.

Томичи играли в Москве против «Спартака-2» и открыли счет уже на первой минуте матча. Это был один из самых странных голов в нынешнем первенстве ФНЛ. Игрок «Томи» вбросил мяч из-за боковой линии в штрафную площадь соперника, а вратарь москвичей Тимур Акмурзин, поймавший мяч, упал с ним за линию ворот. Второй мяч был забил после стремительной контратаки канадец Эннин Ричлорд. Спартаковцы отыграли один мяч во втором тайме.

«Иртыш» также в Москве обыграл своего прямого конкурента в борьбе за сохранение места в ФНЛ – «Чертаново». Единственный мяч в матче на 37-й минуте провел Владимир Сычевой.

После 23-го тура омичи поднялись на 19-е место в ФНЛ с 18 очками. Томичи отстают на одно очко и занимают 21-е место с 17 очками (столько же у «Чертаново»). 25 ноября «Иртыш» будет принимать «Томь».

Фото: «Яндекс Эфир»