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«Томь» заканчивала матч с защитником в воротах

Главная Спорт
Томск
10:08 16 Ноября 2020
футбол, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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В очередном туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» играла дома против московского клуба «Чертаново». Этот матч был очень важен для обеих команд, борющихся за сохранение прописки в лиге.

Это был последний домашний матч томичей этой осенью. Начался он для хозяев очень хорошо. Команда владела преимуществом и на 20-й минуте Иван Андреев открыл счет. Откликнувшись на подачу с фланга, он переправил мяч в «девятку» ворот соперника.

Но москвичи быстро отыгрались. На 26-й минуте Юрий Завезен после ошибки вратаря сибиряков добил мяч в сетку. Вторую и последнюю ошибку голкипер Денис Вавилин совершил в начале второго тайма. Выскочив за пределы штрафной площади, он подарил мяч сопернику, а затем сыграл рукой. Голкипера удалили, а место в воротах «Томи» занял защитник Илья Зуев.

«Мы остались в начале второго тайма вдесятером, у нас по медицинским причинам отсутствовали запасные вратари, поэтому в ворота встал полевой игрок», - пояснил после игры главный тренер «Томи» Александр Кержаков.

На 78-й минуте Илья Зуев едва не отбил пенальти, пробитый Ильей Молтениновым. Итоговый счет – 1:2.

«Чертаново» не только оторвался от «Томи», но и обошел другой сибирский клуб – «Иртыш». Вчера омичи уступили дома лидеру ФНЛ «Нижнему Новгороду» 0:1. Единственный гол на 73-й минуте забил Александр Сапета.

Фото: сайт футбольного клуба «Томь»

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