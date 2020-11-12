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Футбольная «Томь» оттолкнулась от дна

Главная Спорт
Томск
11:32 12 Ноября 2020
футбол, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) завершился первый круг. В последнем его туре томская «Томь» неожиданно одержала победу и ушла с последнего места в турнирной таблице.

Матч 21-го тура «Томь» провела в Красноярске против местного «Енисея». Хозяева имели игровое преимущество, но единственный мяч в матче провели гости. На 82-й минуте Олег Шалаев головой замкнул подачу с правого фланга атаки.

«Я благодарен ребятам, что они сделали выводы из прошлой встречи. Сегодня хорошо сыграли в обороне; реализовали момент, который создали», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Томи» Александр Кержаков.

Благодаря этой победе, томичи с 14 очками ушли с последнего места, оставив на нем ярославский «Шинник». На 19-м месте находится с 15 очками «Иртыш», который также удачно провел вчерашний матч. Омская команда выстояла в гостях в игре с одним из лидеров ФНЛ – «Оренбургом». Счет так и не был открыт. Во многом благодаря игре вратаря «Иртыша» Владислава Полетаева.

Фото: пресс-служба футбольного клуба «Енисей»  

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