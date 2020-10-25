Футбольная «Томь» выстояла в гостевом матче против «Велеса»

Томская «Томь» в очередном матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграла вничью с московским «Велесом». Это была игра 17-го тура.

Она прошла в Домодедово. Значительную часть матча гости провели в атаках и создали несколько опасных моментов. Но счет в игре так и не был открыт.

Другой сибирский клуб ФНЛ – омский «Иртыш» – уступил в гостях калининградской «Балтике» 2:3. Голы у гостей провели Геннадий Киселев на 10-й минуте и Артур Шлеермахер на 73-й.

После 17-го тура «Иртыш» с 12 очками занимает 20-е место, а «Томь» с 10 – 21-е.

Фото: «Яндекс.Эфир»