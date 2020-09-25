Александр Кержаков подписал контракт с ФК «Томь» до конца сезона

Заслуженный мастер спорта России, лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков официально стал главным тренером футбольного клуба «Томь», сообщает «Радио Сибирь».

Согласно контракту, он будет занимать этот пост до конца сезона 2020/2021 гг.

Ранее «Томь» расторгла контракт с главным тренером команды Василием Баскаковым «по обоюдному согласию сторон». Ожидается, что на ближайшем домашнем матче «Томи» с ярославским «Шинником», который пройдет 27 сентября, Кержаков уже будет возглавлять команду.

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