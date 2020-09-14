«Томь» и «Иртыш» проиграли матчи девятого тура ФНЛ

Прошедший девятый тур первенства Футбольной национальной лиги не изменил к лучшему турнирное положение двух сибирских клубов – «Томи» и «Иртыша». Оба вновь проиграли, оставшись в самом низу таблицы.

Томская «Томь» уступила в Самаре «Крыльям Советов». Хозяева могли забить еще в первом тайме, по итогам которого они владели мячом 72% игрового времени. Но исход матча был решен позже – между 60-й и 69-й минутами. Сначала Иван Сергеев ударом головой вколотил мяч в сетку с близкого расстояния. Второй мяч тоже был забит головой после подачи углового.

По мнению и. о. главного тренера «Томи» Виктора Себелева, большую часть матча ее игроки выполняли установку, но затем стали уставать.

Омский «Иртыш» проиграл в Иванове «Текстильщику» 1:2, хотя после первой половины игры вел 1:0 (гол на счету Кирилла Морозова).

Фото: «Яндекс.Эфир»