«Томь» и «Иртыш» вновь проиграли в первенстве ФНЛ

У двух сибирских клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) затянулась «черная полоса». В восьмом туре томская «Томь» и омский «Иртыш» вновь проиграли и вновь не забили.

Оба поражения сибиряки потерпели на своих полях. «Иртыш» уступил владикавказской «Алании» 0:2, пропустив в каждом тайме по мячу – от Батраза Гурциева и Ислама Машукова. По данным «Иртыша», на разминке перед матчем получил травму основной вратарь Даниил Авдюшкин, и его заменил Илья Еременко.

«Томь» с таким же счетом уступила ивановскому «Текстильщику». Там оба гола были забиты во втором тайме. Первый с пенальти провел Владислав Сысуев. Второй на счету Максима Сидорова, который с острого угла закрутил мяч в дальнюю «девятку».

Стоит отметить, что «Томь» вывел на матч не главный тренер Василий Баскаков, а и. о. главного тренера Виктор Себелев.

«Внутреннее психологическое состояние не дает нам показывать тот футбол, который мы ждем. Если в первом тайме какая-то надежда еще была: все-таки, и нагнетали, и подходы были, и по воротам били. Во втором тайме после замен всё рассыпалось», - сказал он на послематчевой пресс-конференции.

«Иртыш» и «Томь» прочно осели на самом дне турнирной таблицы ФНЛ. За восемь матчей томичи забили лишь два мяча, а омичи – три.

Фото: сайт футбольного клуба «Томь»