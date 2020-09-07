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Футбольная «Томь» снова не забила и проиграла

Главная Спорт
Томск
10:01 7 Сентября 2020
футбол, игра, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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В седьмом туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) томская «Томь» и омский «Иртыш» не смогли поправить свое турнирной положение. Сибирские клубы вновь синхронно проиграли.

«Томь» уступила в домашнем матче владикавказской «Алании». Северокавказская команда еще ни разу не терпела поражений в Томске, и традиция не была прервана. Единственный гол был забит в первом тайме. Томичи имели несколько шансов отыграться, особенно в концовке первой половины матча, но упустили их.

«Движение есть, моменты есть, удары есть, реализации нет. Нет результата, поэтому за него должен отвечать тренер. Сложно сказать когда мы перевернем эту ситуацию потому, что внутреннее состояние настолько зажато, что никак не могут завершить атаку. У нас нет финишера», - признал после матча главный тренер «Томи» Василий Баскаков.

С таким же счетом 0:1 «Иртыш» уступил в гостях нижнекамскому «Нефтехимику». Артем Котик забил гол за несколько минут до финального свистка. После семи матчей у «Томи» по-прежнему два очка и 21-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Иртыш» с одним очком на последнем, 22-м.

Фото: сайт футбольного клуба «Томь»

 

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