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«Томь» и «Иртыш» остались в самом низу таблицы ФНЛ

Главная Спорт
Томск
09:41 24 Августа 2020
футбол, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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В минувшие выходные состоялись матчи пятого тура первенства Футбольной национальной лиги. Сибирские команды «Томь» и «Иртыш» не смогли поправить свое положение в турнирной таблице.

Томичи и омичи вновь проиграли. «Томь» уступила дома брянскому «Динамо» 0:2, пропустив два мяча от Максима Вотинова – по одному в каждом тайме. Причем, оба гола были забиты ударами со штрафного.

«Предупреждал: «внимательно сыграйте на своей половине поля, не фолите, Вотинов может положить». Вот, что и следовало ожидать», - констатировал после матча главный тренер томичей Василий Баскаков.

Омский «Иртыш» и вовсе был разгромлен в подмосковном Домодедово «Спартаком-2». Счет матча – 0:5. Весь второй тайм сибиряки провели в меньшинстве из-за удаления одного из игроков.

«Томь» и «Иртыш», у которых по одному очку, находятся на самом дне турнирной таблицы. Чуть выше – астраханский «Волгарь» с тремя очками.

Фото: сайт футбольного клуба «Томь»

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