Лазурный красавец Ларимар по версии Travel blog Elena Volkova

Доминиканская культура овеяна множеством легенд. Одна из самых загадочных гласит о том, что в этих краях была затеряна мифическая Атлантида – смелое предположение отчасти подтверждает необычный небесно-голубой камень, которому приписывают магическую силу.

Добычей ларимара промышляет исключительно остров Эспаньола. Диковинный полудрагоценный камень снискал немало прозвищ: его называют атлантисом, атлантическим и дельфиньим камнем, доминиканской и гаитянской бирюзой, а в мире ювелирного искусства он носит имя пектолитового жада.

Знакомство с ларимаром

Принято считать, что камень цвета неба заявил о себе еще в доколумбовую эпоху - индейцы Таино использовали ларимар в качестве украшения. В период колонизации атлантис подвергся забвению, и только в 1916 году снова оказался в центре внимания. Увы, но триумфального возвращения тогда все-таки не вышло: обнаруживший его священник так и не смог добиться разрешения на масштабные поиски.

По прошествии 58 лет удивительный камень произвел неизгладимое впечатление на местного ювелира. Мигель Мундес усмотрел в находке не просто рядовую бирюзу, а гораздо более крепкий минерал, который не замедлил отправить на подробную экспертизу. Так в науке родился голубой пектолит, а лично от себя ювелирных дел мастер дал диковинке имя ларимара пишет Travel blog Elena Volkova.

Общее описание минерала

Доминиканский ларимар имеет неравномерную окраску с переливами синего цвета. Как правило, на нем заметны светлые вкрапления и круглые голубовато-зеленые пятна. Одна из разновидностей минерала, так называемая вулканическая синева, впечатляет оригинальным узором, в котором прослеживается сходство с облаками или бликами солнечных лучей на водной глади.

Происхождение камня увязывают с древними вулканическими процессами: в эпоху миоцена жидкая магма, протекающая по горным породам, впитывала разнообразные химические соединения – в частности, медь, ванадий и кобальт. Обогатившись чужеродными элементами, минерал получил «эксклюзивный» окрас и матовое сияние. Чтобы убедиться в том, что перед ними находится именно ларимар, знатоки ювелирного дела прочерчивают линию на фарфоровой пластинке – настоящий пектолитовый жад должен оставить белесую черту.

Где найти атлантис?

Доминиканскую бирюзу добывают вручную на юго-западе республики, поблизости от городка Бараона. Экскурсии для туристов проводит шахта, расположенная рядом с деревенькой Арройо.

Яркие кусочки минералов нередко встречаются среди пляжной гальки – сюда они мигрируют речным путем, покинув месторождения под действием процессов выветривания.

Привлекательность ларимара

Каждый экземпляр аквамаринового камня имеет уникальный природный рисунок. Ларимар предпочитают сочетать с серебром, реже встречается оправа из желтого и белого золота. Единственный недостаток самоцвета – тенденция к потускнению: при долгом нахождении под солнцем минерал утрачивает былой блеск.

Также он несет магические свойства, помогая в любовных делах одиноким молодым людям. Если верить мнению эзотериков, ношение ларимара производит успокаивающий эффект, снижает тревожность и восприимчивость к стрессам. С астрологической точки зрения, минерал подходит абсолютно всем знакам зодиака.

Приобрести изделия из ларимара можно в его персональном музее – здание находится в старом центре города Санто-Доминго. Кроме того, камень повсеместно продается в курортных зонах – например, в Пунта-Кане, Лас Терренасе и Альтос де Чавоне. В сторис instagram Елена Волкова часто рассказывает о Доминикане так как прожила в ней 5 лет.

Фото: Елена Волкова