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Лазурный красавец Ларимар по версии Travel blog Elena Volkova

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Томск
17:51 1 Ноября 2021
путешествия, туризм, блог
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Доминиканская культура овеяна множеством легенд. Одна из самых загадочных гласит о том, что в этих краях была затеряна мифическая Атлантида – смелое предположение отчасти подтверждает необычный небесно-голубой камень, которому приписывают магическую силу.

Добычей ларимара промышляет исключительно остров Эспаньола. Диковинный полудрагоценный камень снискал немало прозвищ: его называют атлантисом, атлантическим и дельфиньим камнем, доминиканской и гаитянской бирюзой, а в мире ювелирного искусства он носит имя пектолитового жада.

Знакомство с ларимаром

Принято считать, что камень цвета неба заявил о себе еще в доколумбовую эпоху - индейцы Таино использовали ларимар в качестве украшения. В период колонизации атлантис подвергся забвению, и только в 1916 году снова оказался в центре внимания. Увы, но триумфального возвращения тогда все-таки не вышло: обнаруживший его священник так и не смог добиться разрешения на масштабные поиски.

По прошествии 58 лет удивительный камень произвел неизгладимое впечатление на местного ювелира. Мигель Мундес усмотрел в находке не просто рядовую бирюзу, а гораздо более крепкий минерал, который не замедлил отправить на подробную экспертизу. Так в науке родился голубой пектолит, а лично от себя ювелирных дел мастер дал диковинке имя ларимара пишет Travel blog Elena Volkova.

Лазурный красавец Ларимар по версии Travel blog Elena Volkova

Общее описание минерала

Доминиканский ларимар имеет неравномерную окраску с переливами синего цвета. Как правило, на нем заметны светлые вкрапления и круглые голубовато-зеленые пятна. Одна из разновидностей минерала, так называемая вулканическая синева, впечатляет оригинальным узором, в котором прослеживается сходство с облаками или бликами солнечных лучей на водной глади.

Происхождение камня увязывают с древними вулканическими процессами: в эпоху миоцена жидкая магма, протекающая по горным породам, впитывала разнообразные химические соединения – в частности, медь, ванадий и кобальт. Обогатившись чужеродными элементами, минерал получил «эксклюзивный» окрас и матовое сияние. Чтобы убедиться в том, что перед ними находится именно ларимар, знатоки ювелирного дела прочерчивают линию на фарфоровой пластинке – настоящий пектолитовый жад должен оставить белесую черту.

Где найти атлантис?

Доминиканскую бирюзу добывают вручную на юго-западе республики, поблизости от городка Бараона. Экскурсии для туристов проводит шахта, расположенная рядом с деревенькой Арройо.

Яркие кусочки минералов нередко встречаются среди пляжной гальки – сюда они мигрируют речным путем, покинув месторождения под действием процессов выветривания.

Привлекательность ларимара

Каждый экземпляр аквамаринового камня имеет уникальный природный рисунок. Ларимар предпочитают сочетать с серебром, реже встречается оправа из желтого и белого золота. Единственный недостаток самоцвета – тенденция к потускнению: при долгом нахождении под солнцем минерал утрачивает былой блеск.

Также он несет магические свойства, помогая в любовных делах одиноким молодым людям. Если верить мнению эзотериков, ношение ларимара производит успокаивающий эффект, снижает тревожность и восприимчивость к стрессам. С астрологической точки зрения, минерал подходит абсолютно всем знакам зодиака.

Приобрести изделия из ларимара можно в его персональном музее – здание находится в старом центре города Санто-Доминго. Кроме того, камень повсеместно продается в курортных зонах – например, в Пунта-Кане, Лас Терренасе и Альтос де Чавоне. В сторис instagram Елена Волкова часто рассказывает о Доминикане так как прожила в ней 5 лет.

Фото: Елена Волкова

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