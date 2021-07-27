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Томский вуз начал принимать студентов-туристов

Главная Общество
Томск
12:58 27 Июля 2021
университет, студенты, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
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Санаторий-профилакторий Томского политехнического университета (ТПУ) начало принимать студентов из других городов в рамках федеральной программы студенческого туризма. Томский вуз стал одним из «пилотов» этой программы, разработанной министерством науки и высшего образования РФ.

Санаторий-профилакторий расположен на ул. Усова. По данным официального интернет-портала администрации Томской области, здесь около 90 свободных мест в комнатах на два-три человека. Путешествующие студенты могут жить здесь до 25 за 100 руб. в сутки.

«Студенты-туристы будут заселяться в профилакторий ТПУ при наличии прививочного сертификата или с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не более 72 часов назад. Максимальный срок, на который можно будет остановиться в кампусе, - две недели», - отметили в обладминистрации.

Как уточнили в ТПУ, первыми гостями кампуса стали две студентки из Новосибирска. Для них, как и для всех участников программы, будет открыт доступ в бассейн и тренажерные залы томского вуза.

В числе сибирских городов, также попавших в программу студенческого туризма, Красноярск, Барнаул и Иркутск.

Фото: сайт Томского политехнического университета

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