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Указатели с QR-кодом устанавливают в центре Томска

Главная Общество
Томск
14:26 22 Июля 2021
информация, центр, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
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Новые туристские навигационные указатели с QR-кодом появились на пр. Ленина в Томске. Всего восемь двусторонних указателей установлены на участке от Лагерного сада до пл. Ленина, а также на Белом озере.

Проект реализует Туристский информационный центр Томска. QR-код направляет на сайт центра, где можно найти карту города, афишу мероприятий, описание достопримечательностей и т. д.

В «докоронавирусный» период Томскую область посещало в год более 700 тыс. туристов.

Как писали Sibnovosti.ru, в Чите информационные таблички с QR-кодом размещаются на исторических памятниках, памятниках архитектуры и музеях с прошлого года.

Фото: официальный сайт мэрии Томска

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