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Пять сибирских вузов вошли в «премьер-лигу» Национального агрегированного рейтинга

Главная Общество
Томск
11:33 10 Июня 2021
рейтинг, университет, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Опубликован Национальный агрегированный рейтинг российских вузов. В него вошли почти 700 образовательных организаций, которые в зависимости от оценки были разбиты на несколько лиг.

В «премьер-лигу» создатели рейтинга поместили 38 высших учебных заведений. В их числе несколько сибирских – Томский государственный университет, Новосибирский государственный университет, Томский политехнический университет, Алтайский государственный университет (Барнаул) и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.

Национальный рейтинг российских вузов объединяет восемь публично-признаваемых рейтингов. Это Национальный рейтинг университетов – Интерфакс, рейтинг «Первая миссия», рейтинги университетов RAEX, рейтинг по индексу Хирша, рейтинг по данным мониторинга эффективности и ряд других.

Рейтинг создан Гильдией экспертов в сфере профессионального образования совместно с Национальным фондом поддержки инноваций. Он публикуется в преддверии старта приемной кампании.

Как писали Sibnovosti.ru, лучшим из сибирских учебных заведений в рейтинге вузов мира QS World University Rankings в этом году вновь стал Новосибирский государственный университет. Он занял в рейтинге 246-е место. Четвертым в России указан Томский государственный университет – он на 272-м месте. В топ-3 сибирских вузов по расчетам QS World University Rankings также Томский политехнический университет.

Фото: сайт Томского государственного университета

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