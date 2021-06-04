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За нарушение тишины томичам выписали штрафы почти на 0,5 млн рублей

Главная Общество
Томск
13:27 4 Июня 2021
закон, штраф, жалоба
Автор: Sibnovosti.ru
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За первые три месяца 2021 года административные комиссии Томской области рассмотрели около 700 дел о нарушении «закона о тишине». Жителям региона выписаны штрафы на 458,5 тыс. руб.

Закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Томской области» начал действовать с 1 января 2021 года. На его подготовку ушло несколько лет.

Как писали Sibnovosti.ru, закон конкретизировал перечень запрещенных действий, которые нарушают тишину и покой граждан. Документ распространил запреты на многоквартирные и индивидуальные жилые дома, дачные участки, гостиницы и интернаты. Коме того, ввел норму о необходимости обеспечения прав граждан на отдых с 13:00 до 15:00.

Как сообщил сайт законодательной думы Томской области, половина нарушений «закона о тишине» приходится на город Томск. Чаще всего причиной возбуждения дел стали жалобы на громкую музыку у соседей.

Фото: pixabay.com

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