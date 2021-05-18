На Западную Сибирь надвигается резкое похолодание

Резкое похолодание сменит жару в ряде регионов Западной Сибири. Погода изменится уже завтра.

«Резко и очень сильно понизится температура на юге Западной Сибири: в Новосибирской, Томской, Омской областях, Красноярске. Она будет ниже (нормы) на 4-6 градусов», - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозу специалиста, похолодание приведет к тому, что температура в этих регионах упадет до 8-16 градусов тепла.

16 мая главное управление МЧС по Томской области предупредило жителей о том, что сегодня в регионе сохранятся дожди и грозы, возможны град и порывистый ветер скоростью до 19 м/с. Штормовое предупреждение было объявлено вчера вечером в Омской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области