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На Западную Сибирь надвигается резкое похолодание

Главная Общество
Томск
12:28 18 Мая 2021
погода, похолодание, регионы
Автор: Sibnovosti.ru
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Резкое похолодание сменит жару в ряде регионов Западной Сибири. Погода изменится уже завтра.

«Резко и очень сильно понизится температура на юге Западной Сибири: в Новосибирской, Томской, Омской областях, Красноярске. Она будет ниже (нормы) на 4-6 градусов», - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозу специалиста, похолодание приведет к тому, что температура в этих регионах упадет до 8-16 градусов тепла.

16 мая главное управление МЧС по Томской области предупредило жителей о том, что сегодня в регионе сохранятся дожди и грозы, возможны град и порывистый ветер скоростью до 19 м/с. Штормовое предупреждение было объявлено вчера вечером в Омской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области

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