В Томске отметили «День большой воды»

В Томске провели «День большой воды». Это селькупский праздник, который отмечают в те дни, когда лед уже сошел, но вода еще высокая, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

В этом году главной площадкой торжеств стал «Культурный центр народов Севера». Его открытие приурочили к празднику. В программе дня традиционные танцы и спортивные состязания. Например, команды поднимаются на бревно, а затем перетягивают канат. Местный шаман, чтобы задобрить духов, провел обряд кормления воды. Специально к празднику устраивают ярмарку, на которой продаются традиционные изделия селькупов.

«Эта культура на земле, на которой мы живем. Селькупы – это коренное население Томской области. Я вообще вижу логичным интересоваться тем богатством, которое мы имеем здесь», - сказал ОТР директор межэтнической ассоциации «Ильсат» Григорий Коротких.

Во время праздника большой воды участники обряда привязывают к веткам деревьев ленточки, загадывая желания.

В настоящее время в России проживает 3,6 тыс. селькупов. Из них 1,2 тыс. – в Томской области.

Фото: «Общественное телевидение России»