Первые томские пенсионеры переехали в приемные семьи

В Томской области появились первые приемные семьи для пожилых людей, передает «Общественное телевидение России». В новый дом переехали двое пенсионеров, которым требуются помощь и уход.

В рамках национального проекта по демографии им подобрали опекунов, которые взяли на себя заботу о пенсионерах. Ежемесячно на поддержку и содержание пожилых людей такие семьи будут получать по 5 тыс. руб.

«Подбираются семьи для каждого пожилого человека индивидуально, путем предварительного обследования условий жизни обеих сторон. Как правило, семьи проживают в сельской местности, в неблагоустроенных домах. Обслуживаемые граждане – это одинокие пожилые люди, средний возраст которых 78 лет», - говорится на сайте департамента социальной защиты населения Томской области.

Фото: «Общественное телевидение России»