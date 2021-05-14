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Первые томские пенсионеры переехали в приемные семьи

Главная Общество
Томск
12:23 14 Мая 2021
поддержка, пенсионеры, семья
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области появились первые приемные семьи для пожилых людей, передает «Общественное телевидение России». В новый дом переехали двое пенсионеров, которым требуются помощь и уход.

В рамках национального проекта по демографии им подобрали опекунов, которые взяли на себя заботу о пенсионерах. Ежемесячно на поддержку и содержание пожилых людей такие семьи будут получать по 5 тыс. руб.

«Подбираются семьи для каждого пожилого человека индивидуально, путем предварительного обследования условий жизни обеих сторон. Как правило, семьи проживают в сельской местности, в неблагоустроенных домах. Обслуживаемые граждане – это одинокие пожилые люди, средний возраст которых 78 лет», - говорится на сайте департамента социальной защиты населения Томской области.

Фото: «Общественное телевидение России»

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