В Москве простились с Егором Лигачевым

В Москве простились с бывшим руководителем ЦК КПСС, почетным гражданином Томской области Егором Лигачевым, передает «Общественное телевидение России». Он пока единственный из членов политбюро СССР, который дожил до ста лет.

С 1965 года Егор Лигачев возглавлял областной комитет КПСС в Томске. В 80-х его перевели в Москву на должность заведующего по партийной работе, а потом сделали секретарем ЦК. Егор Лигачев был одним из тех, кто поддержал кандидатуру Михаила Горбачева на выборах 1985 года. Также именно ему принадлежит известная фраза, сказанная Борису Ельцину: «Борис, ты не прав!».

Проститься с политиком пришли родные и десятки соратников – членов коммунистической партии.

Егор Лигачев умер в пятницу в Центральной клинической больнице в Москве от двусторонней пневмонии. Похоронили бывшего секретаря КПСС на Троекуровском кладбище.

Фото: «Общественное телевидение России»