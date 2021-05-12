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В Москве простились с Егором Лигачевым

Главная Общество
Томск
12:09 12 Мая 2021
кладбища, бывший, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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В Москве простились с бывшим руководителем ЦК КПСС, почетным гражданином Томской области Егором Лигачевым, передает «Общественное телевидение России». Он пока единственный из членов политбюро СССР, который дожил до ста лет.

С 1965 года Егор Лигачев возглавлял областной комитет КПСС в Томске. В 80-х его перевели в Москву на должность заведующего по партийной работе, а потом сделали секретарем ЦК. Егор Лигачев был одним из тех, кто поддержал кандидатуру Михаила Горбачева на выборах 1985 года. Также именно ему принадлежит известная фраза, сказанная Борису Ельцину: «Борис, ты не прав!».

Проститься с политиком пришли родные и десятки соратников – членов коммунистической партии.

Егор Лигачев умер в пятницу в Центральной клинической больнице в Москве от двусторонней пневмонии. Похоронили бывшего секретаря КПСС на Троекуровском кладбище.

Фото: «Общественное телевидение России»

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