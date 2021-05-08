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Умер Егор Лигачев

Главная Общество
Томск
10:58 8 Мая 2021
гражданин, регион, руководитель
Автор: Sibnovosti.ru
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В Москве в возрасте 100 лет скончался уроженец Томской губернии Егор Лигачев. Долгое время он входил в состав высшего партийного руководства СССР, занимая пост члена ЦК КПСС (1985-1990).

«Невосполнимая утрата для томичей и для страны. Сегодня вечером скончался Егор Лигачев», - записал на своей странице в соцсети Facebook начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

В 1959-1960 годы Егор Лигачев работал секретарем новосибирского обкома КПСС. В частности, участвовал в строительстве новосибирского Академгородка. В 1965-1983 годы возглавлял партийную организацию Томской области. Егор Лигачев был почетным гражданином родного региона.

«Традиции трудолюбия и ответственности перед страной и будущими поколениями, которые помогают Томской области идти вперед, заложили именно вы, уважаемый Егор Кузьмич. Томичи всегда это помнят и вами гордятся», - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, поздравляя несколько лет назад Егора Лигачева с очередным днем рождения.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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