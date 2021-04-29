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В Томске назначен новый директор промышленно-гуманитарного колледжа

Главная Общество
Томск
15:30 29 Апреля 2021
образование, назначение
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Директора Томского промышленно-гуманитарного колледжа назначил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, руководит учреждением будет Елена Змеева. 

- Ставлю задачу перед новым директором уделить особое внимание развитию Стрежевского филиала и обеспечить квалифицированными рабочими предприятия Александровского района и Стрежевого, – отметил Сергей Жвачкин.

Новый руководитель колледжа Елена Змеева, кандидат физико-математических наук, выпускница факультета прикладной математики и кибернетики ТГУ. Ранее преподавала в вузе и возглавляла комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования региона.

Томский промышленно-гуманитарный колледж готовит специалистов для нефтегазовой и химической промышленности, сейчас там обучается 433 студента и еще 137 студентов учатся в Стрежевском филиале.

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