7 апреля
Томск
погода +7 °C
76.38
 
€ 90.18
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Власти Томска и ТНЦ согласовывают планы развития территории Академгородка

Главная Общество
Томск
12:44 7 Апреля 2021
центр, развитие, территория
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Томске будет создана рабочая группа, в которую войдут представители Томского научного центра СО РАН и мэрии. Она займется урегулированием проблем, связанных с перспективой развития территории Академгородка.

О предстоящем создании рабочей группы было объявлено в ходе встречи и. о. мэра Томска Михаила Ратнера с руководством Томского научного центра (ТНЦ). Стороны обсудили проект по созданию территориальной зоны научно-исследовательских организаций О-7, в границах которой расположены объекты ТНЦ.

По данным Михаила Ратнера, в ходе общественных обсуждений проекта по созданию зоны О-7 (предполагает строительство только научных и научно-производственных объектов) было подано 17 положительных и три негативных замечаний. На встрече с руководителем города представители ТНЦ высказали беспокойство в связи с возможной реализацией ряда проектов.

«И. о. председателя Томского научного центра Алексей Марков, в частности, назвал нежелательной предусмотренную генпланом Томска трассировку малого транспортного кольца, которое по проекту проходит в непосредственной близости от расположенных здесь уникальных научных установок. Был озвучен также ряд других моментов, которые беспокоят ученых и жителей Академгородка: строительство жилья для молодых научных сотрудников, увеличение транспортных потоков и т. д.», - сообщил официальный портал Томска по итогам встречи.

По данным «Радио Сибирь», в 2020 году мэрия отклонила предложение «Томской домостроительной компании» о застройке территории Академгородка, примыкающей к ул. Демьяна Бедного и микрорайону Наука. Позже власти Томска предложили ввести там особую градостроительную зону О-7.

Фото: официальный портал Томска

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: К концу года в Томске появится сервис поиска свободных парковок

К концу года в Томске появится сервис поиска свободных парковок

1 Апреля 2021 г.
После апробации сервиса его предложат другим городам
Новости Томска: На томских реках взрывают лед

На томских реках взрывают лед

19 Марта 2021 г.
Ледоход в регионе ожидают дней на пять раньше срока
Новости Томска: В томском поселке жителей освободили от платы за воду на два месяца

В томском поселке жителей освободили от платы за воду на два месяца

18 Марта 2021 г.
Жители Спутника жаловались властям на качество водоснабжения
Новости Томска: Поддержка бизнеса и коммунальные новации: председатели заксобраний Сибири подержали инициативы томских депутатов

Поддержка бизнеса и коммунальные новации: председатели заксобраний Сибири подержали инициативы томских депутатов

17 Марта 2021 г.
Накануне состоялось заседание Совета законодателей СФО
Новости Томска: Томское школьное образование признано лучшим в Сибири

Томское школьное образование признано лучшим в Сибири

12 Марта 2021 г.
Рейтинг регионов составили в Рособрнадзоре
Новости Томска: Депутаты томской облдумы утвердили налоговые льготы для бизнеса

Депутаты томской облдумы утвердили налоговые льготы для бизнеса

26 Февраля 2021 г.
Они помогут минимизировать последствия отмены ЕНВД
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru