Власти Томска и ТНЦ согласовывают планы развития территории Академгородка

В Томске будет создана рабочая группа, в которую войдут представители Томского научного центра СО РАН и мэрии. Она займется урегулированием проблем, связанных с перспективой развития территории Академгородка.

О предстоящем создании рабочей группы было объявлено в ходе встречи и. о. мэра Томска Михаила Ратнера с руководством Томского научного центра (ТНЦ). Стороны обсудили проект по созданию территориальной зоны научно-исследовательских организаций О-7, в границах которой расположены объекты ТНЦ.

По данным Михаила Ратнера, в ходе общественных обсуждений проекта по созданию зоны О-7 (предполагает строительство только научных и научно-производственных объектов) было подано 17 положительных и три негативных замечаний. На встрече с руководителем города представители ТНЦ высказали беспокойство в связи с возможной реализацией ряда проектов.

«И. о. председателя Томского научного центра Алексей Марков, в частности, назвал нежелательной предусмотренную генпланом Томска трассировку малого транспортного кольца, которое по проекту проходит в непосредственной близости от расположенных здесь уникальных научных установок. Был озвучен также ряд других моментов, которые беспокоят ученых и жителей Академгородка: строительство жилья для молодых научных сотрудников, увеличение транспортных потоков и т. д.», - сообщил официальный портал Томска по итогам встречи.

По данным «Радио Сибирь», в 2020 году мэрия отклонила предложение «Томской домостроительной компании» о застройке территории Академгородка, примыкающей к ул. Демьяна Бедного и микрорайону Наука. Позже власти Томска предложили ввести там особую градостроительную зону О-7.

Фото: официальный портал Томска