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На томских реках взрывают лед

Главная Общество
Томск
13:24 19 Марта 2021
лед, взрыв, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области специалисты МЧС начали взрывать и распиливать лед на реках, передает «Общественное телевидение России» (ОТР). Участки с особенно толстым льдом спасатели взрывают, а перед этим предупреждают жителей окрестных деревень и поселков, чтобы никто из них не выходил на реку.

Метеорологи помогли спасателям выбрать самые опасные участки, где ветром намело торосы. Когда потеплеет, именно там могут образоваться заторы. Спасатели пилят лед на большие ромбы – 250 м каждая сторона.

«В этом месте, где происходят сейчас ледорезные работы, там затороопасный участок – узкое место реки. Остров Чернюльчиский, слева большая протока, справа – малая. Пилят сейчас в районе малой протоки и поднимаются в район Северской, чтобы облегчить сход льда», - рассказал ОТР заместитель начальника отдела инженерно-технических мероприятий главного управления МЧС по Томской области Никита Галанин.

Ледоход в этом году в регионе ожидают дней на пять раньше срока. Реки могут выйти из берегов и затопить населенные пункты.

Фото: «Общественное телевидение России»

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