В томском поселке жителей освободили от платы за воду на два месяца

Жителей поселка Спутник в черте Томска освободили от платы за услуги водоотведения за январь и февраль 2021 года. Это решение и. о. мэра Томска Михаила Ратнера вызвано тем, что в начале года в Спутнике получали воду плохого качества.

«В январе администрация Томска договорилась с ресурсоснабжающими компаниями о том, что жители пос. Спутник не будут платить за воду до тех пор, пока качество подаваемого ресурса не будет подтверждено лабораторными исследованиями. «Томскводоканал» эти договоренности учел и обнулил счета», - сказал руководитель муниципалитета официальному порталу Томска.

По данным городских властей, часть жителей Спутника уже оплатили квитанции за январь и февраль. В связи с этим им произведут перерасчет за услуги следующих периодов с компенсацией этих расходов.

Как писали Sibnovosti.ru, поселок Спутник был построен в начале 1960-х годов для персонала учебного ядерного реактора НИИ ядерной физики Томского политехнического университета. Там проживает более 2 тыс. человек. Как сообщает сайт «Томскводоканала», на рубеже 2020 и 2021 годов было завершено подключение зданий Спутника к централизованному водоснабжению. Во время подключения жители поселка жаловались на качество воды.

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