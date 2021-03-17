Поддержка бизнеса и коммунальные новации: председатели заксобраний Сибири подержали инициативы томских депутатов

Меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также вопрос перехода российских регионов на закрытую систему теплоснабжения для нужд ГВС стали ключевыми темами заседания Совета законодателей Сибирского федерального округа. Оно состоялась накануне в Законодательной Думе Томской области. В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие парламентарии из Томской, Кемеровской и Омской областей, а также Алтайского и Красноярского краев и других регионов Сибири.

Коэффициент бизнеса

В ходе заседания законодатели обсудили меры поддержки бизнеса, которые реализуются в субъектах СФО. По мнению председателя Совета Законодателей Сибири, спикера томской облдумы Оксаны Козловской, предприниматели оказались в сложной ситуации не только из-за пандемии. На их работу повлияла отмена режима ЕНВД. Особое опасение вызывают сельские бизнесмены, перешедшие на патентную систему налогообложения. Ранее при ЕНВД при начислении налога использовался коэффициент – дефлятор К2. Он учитывал совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров, сезонность, режим работы, величину доходов и другие параметры. Теперь внутри каждого муниципалитета используется единый коэффициент.

"Налоговая нагрузка становится равной для предпринимателей областного центра и небольших сел. Возникает угроза закрытия поселковых магазинов, в которых продают товары первой необходимости, - пояснила спикер томской облдумы Оксана Козловская. – Учитывая эти риски, Томская область обратилась в Госдуму РФ, Совет Федерации, к первому заместителю председателя Правительства Андрею Белоусову с просьбой разрешить устанавливать внутри муниципалитетов понижающий коэффициент доходности".

Козловская предложила коллегам разработать единый текст изменений в Налоговый кодекс и выйти с инициативой от каждого субъекта. Идею томичей на Совете поддержали парламентарии Алтайского края и Кузбасса.

Горячая тема

Еще одним важным вопросам для обсуждения стал переход на закрытую систему ГВС. Напомню, с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения не допускается. Как заявил в ходе работы Совета законодателей СФО председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию томской облдумы Сергей Автомонов, переход на закрытую систему требует масштабной работы по реконструкции сетей и, как следствие, больших капиталовложений.

"Мы изучили ситуацию и пришли к выводу, что по СФО ситуация складывается одинаковая везде, так как более 50% жилищного фонда имеют на сегодняшний день открытую систему ГВС. В связи с этим мы выступаем с инициативой продлить срок использования централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на 5 лет", - подчеркнул Сергей Автомонов.

По словам спикера облдумы Оксаны Козловской, только на модернизацию и реконструкцию систем ГВС муниципальных образований Томской области необходимо более 9 млрд рублей. Проблема финансирования перехода характерна для большинства регионов России.

"У нас есть большая озабоченность тем, как регионы будут исполнять федеральный закон с 1 января 2022 года, и как в этой ситуации будут работать коммунальные системы. Без дорожной карты и федеральной программы, только за счет региональных бюджетов, решить эту проблему будет очень сложно" - заявила Козловская.

Спикер обратилась к коллегам из заксобраний регионов Сибири с просьбой поддержать инициативу томичей и направить подобное обращение от своего региона.

Фото: duma.tomsk.ru