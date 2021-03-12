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Томское школьное образование признано лучшим в Сибири

Главная Общество
Томск
13:18 12 Марта 2021
сибирь, школы, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирских регионов не оказалось среди российских лидеров по качеству школьного образования. Рейтинг субъектов федерации составил Рособрнадзор, сообщает «Общественное телевидение России».

Рейтинг качества школьного образования рассчитывался по 12 критериям. Учитывались результаты обучения детей, сколько выпускников поступают в региональные университеты и колледжи, используют ли в школах лабораторное оборудование и компьютеры.

Лидерами стали Санкт-Петербург (сводный показатель – 92,1) и Москва. В пятерку лучших регионов вошли также Ленинградская, Калининградская и Ярославская области.

В Сибирском федеральном округе лучшим признано школьное образование в Томской области (61,8). В топ-3 оказались также Алтайский край (60) и Новосибирская область (56,6). Худшие показатели в Сибири у республик Тува (19,6) и Алтай (34,8).

«Отдельно взятому гражданину, проживающему в России все-таки еще важно знать, на каком уровне хотя бы образование в его муниципалитете. До конца года точно сделаем продолжение этого рейтинга, и все муниципалитеты России тоже будут представлены на карте, будут оценены», - прокомментировал рейтинг руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Рособрнадзор будет обновлять рейтинг дважды в год.

Фото: сайт мэрии Красноярска

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