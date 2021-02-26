Депутаты томской облдумы утвердили налоговые льготы для бизнеса

Депутаты Законодательной Думы Томской области в ходе 55-ого собрания приняли поправки в законы, которые позволяют уменьшить налоговую нагрузку на бизнес. Напомню, до конца первого квартала 2021 года предприниматели, ранее работавшие на ЕНВД, должны выбрать патентную, упрощенную или общую систему налогообложения, либо стать «самозанятыми» и платить налог на профессиональный доход.

С декабря прошлого года парламентарии совместно с сотрудниками областной администрации вели работу над тем, как сделать переход максимально комфортным для бизнеса и минимизировать последствия отмены ЕНВД.

«Мы вместе с исполнительной властью выполнили основную задачу - приблизили налоговое бремя для бизнеса к тому, как это было при ЕНВД. Во втором квартале мы проанализируем эффективность этих мер, и если возникнет необходимость, внесем поправки», - пояснил вице-спикер Законодательной Думы Томской области Александр Куприянец.

Выгодные режимы

В частности, для предпринимателей, которые выбрали «упрощенку» ставка снижается с 6 до 3% (эта мера коснется предпринимателей, кто выбрал в качестве объекта налогообложения «доходы»). До 8% снизится ставка для бизнесменов, работающих по схеме доходы минус расходы. С 15 до 10% будет снижена ставка для арендодателей коммерческой недвижимости.

Среди новаций для предпринимателей, которые работают на патентной системе – увеличение до 150 квадратных метров площади торгового зала для розничной торговли и зала обслуживания для общественного питания. Так же до 20 единиц увеличивается количество транспортных средств по оказанию услуг по перевозке пассажиров и грузов. Расширен перечень видов деятельности с 67 до 93. Кроме того, у бизнесменов появилась возможность снижать стоимость патента на сумму страховых платежей. Добавлю, налоговые нововведения будут действовать с 1 января 2021 года.

В поддержку села

Особое опасение у областных властей вызывают предприниматели, которые работают в сельских территориях. Бизнесмены, перешедшие с ЕНВД на патентную систему, получат дополнительную налоговую нагрузку.

«Ранее налоговый кодекс предусматривал возможность муниципальных образований устанавливать понижающие коэффициенты в зависимости от социально-экономического положения той или иной территории. Причем это можно было сделать не только внутри муниципального образования, но и внутри поселений. С отменой ЕНВД, эта возможность была ликвидирована», - рассказывает спикер облдумы Оксана Козловская.

Чтобы облегчить налоговое бремя парламентарии совместно с коллегами из областной администрации подготовили обращение в Госдуму РФ, Совет Федерации, к первому заместителю председателя Правительства Андрею Белоусову с просьбой разрешить устанавливать внутри муниципалитетов разный коэффициент доходности.

Спикер добавила, что данная проблема актуальна не только для Томской области, но и почти для всей Сибири. Есть вероятность, что соседние регионы поддержат Томскую область и направят подобные обращения.

Фото: duma.tomsk.ru