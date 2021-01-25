В Томске снег стал падать тише

На полигоне в томском поселке Хромовка выстроили защитные «экраны» из снега. Эта мера была принята для того, чтобы уменьшить шум от работы спецтехники.

На неудобства жаловались жильцы близлежащих домов. Здания находятся примерно в полукилометре от полигона.

«Дополнительно было решено заменить спецтехнику на менее шумную. Вместо самосвалов на полигон зашли менее грузоподъемные машины», - говорится в сообщении на официальном портале Томска.

Работы провело муниципальное учреждение «ТомскСАХ». По данным городских властей, полигон в Хромовке в восточной части Томска рассчитан на размещение 130 тыс. т снега. В настоящее время он заполнен на 49%.

Фото: официальный портал Томска