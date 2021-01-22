У нового детсада в Томске запланировали озеленение

Ландшафтная комиссия Томска согласовала снос 80 деревьев и кустарников при строительстве детского сада на ул. Иркутский тракт, 175/3. Здесь будет произведена компенсационная высадка.

Строительство детсада на 220 мест будет вести АО «Строительное управление Томской домостроительной компании». Компания представила проект озеленения территории.

«Концепцией предусмотрена посадка 10 сибирских елей, 3 бородавчатых берез, 40 кустов пузыреплодника калинолистного «Diablo», 46 экземпляров спиреи Дугласа, 54 – спиреи Сансочуанской, 90 кустов чубушника Шренка и обустройство газона на площади 39 526,64 кв. м», - говорится в сообщении официального портала Томска.

По данным муниципальных властей, в настоящее время на месте будущего детского сада растут 30 тополей, восемь берез, 45 ив и т. д.

Фото: официальный портал Томска