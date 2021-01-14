Томские перевозчики закупили более 40 низкопольных автобусов в 2020 году

Более 40 низкозольных автобусов закупили томские перевозчики в 2020 году. Таким образом, в городе стало более 140 маршруток, приспособленных для перевозки маломобильных пассажиров, а это треть всего подвижного состава. И.о. мэра города Михаил Ратнер поставил пред частными транспортными предприятиями задачу, поэтапно адаптировать весь пассажирский транспорт к перевозке маломобильных пассажиров.

«Администрация Томска требует от перевозчиков не только обеспечивать качественную работу общественного транспорта с соблюдением интервалов движения и работой системы безналичного расчета, но и полноценно обслуживать пассажиропоток маломобильных людей», - цитирует главу города пресс-службе администрации.