Авиарейсы по маршруту Томск-Казань прекращены

Татарская авиакомпания «ЮВТ Аэро» прекратила полеты по маршруту Томск-Казань. Росавиация не предоставила перевозчику субсидию, поэтому рейсы на 2021 год отменены. Последний полет состоялся 30 декабря. Отметим, что это направление перевозчик обслуживал с 2018 года. До этого момента прямого авиасообщения между Томском и Казанью не было. Добраться до столицы Татарстана из Томска по железной дороге прямым маршрутом также невозможно. Начальник департамента дорожной деятельности, связи и транспорта Томской области Юрий Баев отметил, что томские власти намерены добиваться возобновления авиасообщения с Казанью.

«Решение об этом принимала Росавиация. Авиакомпания со своей стороны направляла заявки, но пока рейс не вошел в перечень. Мы сейчас продолжаем работать, обосновываем необходимость», - заявил «Интерфаксу» Баев.





