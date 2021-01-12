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Авиарейсы по маршруту Томск-Казань прекращены

Главная Общество
Томск
09:33 12 Января 2021
сибирь, авиаперевозки, авиация, самолет, казань, авиарейсы, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Татарская авиакомпания «ЮВТ Аэро» прекратила полеты по маршруту Томск-Казань. Росавиация не предоставила перевозчику субсидию, поэтому рейсы на 2021 год отменены. Последний полет состоялся 30 декабря. Отметим, что это направление перевозчик обслуживал с 2018 года. До этого момента прямого авиасообщения между Томском и Казанью не было. Добраться до столицы Татарстана из Томска по железной дороге прямым маршрутом также невозможно. Начальник департамента дорожной деятельности, связи и транспорта Томской области Юрий Баев отметил, что томские власти намерены добиваться возобновления авиасообщения с Казанью.

«Решение об этом принимала Росавиация. Авиакомпания со своей стороны направляла заявки, но пока рейс не вошел в перечень. Мы сейчас продолжаем работать, обосновываем необходимость», - заявил «Интерфаксу» Баев.


 

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