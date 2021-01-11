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В Томске отменили массовые крещенские купания

Главная Общество
Томск
18:38 11 Января 2021
мороз, сибирь, крещение, морозы, церковь, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Из-за пандемии в Томске решено отменить массовые купания в традиционных крещенских купелях. Окунуться в ледяную воду жители не смогут на Белом озере и в селе Коларово, сообщили в пресс-службе Томской епархии. Таким образом власти хотят избежать скопления людей в разгар пандемии коронавируса – в прошлом году в эти купели окунулись более 25 тысяч человек. Однако это не значит, что прорубей не будет вовсе.

«Что касается других мест Томского района и области, там приходы решают с местными органами власти», - сообщили в Томской епархии.

Отметим, что томичи смогут набрать освещенную воду на территории всех храмов. Сделать это можно будет 18 и 21 января.

 

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