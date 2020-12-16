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Томская сиеста: в регионе хотят запретить шумные работы в обеденное время

Главная Общество
Томск
12:28 16 Декабря 2020
законопроект, запрет, отдых
Автор: Sibnovosti.ru
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Томская законодательная дума 24 декабря рассмотрит во втором чтении законопроект «Об отдельных вопросах обеспечения права граждан на отдых на территории Томской области». Комитет регионального парламента по законодательству, государственному устройству и безопасности рекомендовал его принять.

Законопроект конкретизирует перечень запрещенных действий, которые нарушают тишину и покой граждан. Кроме того, он распространяет запреты не только на многоквартирные дома, но и на индивидуальные жилые дома, дачные участки, гостиницы и интернаты. Вводится норма о необходимости обеспечения прав граждан на отдых с 13:00 до 15:00.

«Предложения, которые внесли наши коллеги из комитета по строительству, касаются исключения из сферы действия закона шумов, возникающих в результате ведения работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также строительных работ, которые проходят вблизи соответствующей жилой территории. Мы считаем данное предложение обоснованным и учитываем эту поправку в проекте закона», - рассказал сайту думы о проделанной над документом работе председатель комитета по законодательству Дмитрий Лаптев.  

По данным областного парламента, в июне 2020 года прошел интернет-опрос, посвященный законопроекту. 70% опрошенных признались, что с проблемой шума сталкиваются часто или очень часто. Идею обеденных часов тишины с понедельника по субботу включительно интернет-аудитория также поддержала.

Фото: pixabay.com

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