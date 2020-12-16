Томская сиеста: в регионе хотят запретить шумные работы в обеденное время

Томская законодательная дума 24 декабря рассмотрит во втором чтении законопроект «Об отдельных вопросах обеспечения права граждан на отдых на территории Томской области». Комитет регионального парламента по законодательству, государственному устройству и безопасности рекомендовал его принять.

Законопроект конкретизирует перечень запрещенных действий, которые нарушают тишину и покой граждан. Кроме того, он распространяет запреты не только на многоквартирные дома, но и на индивидуальные жилые дома, дачные участки, гостиницы и интернаты. Вводится норма о необходимости обеспечения прав граждан на отдых с 13:00 до 15:00.

«Предложения, которые внесли наши коллеги из комитета по строительству, касаются исключения из сферы действия закона шумов, возникающих в результате ведения работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также строительных работ, которые проходят вблизи соответствующей жилой территории. Мы считаем данное предложение обоснованным и учитываем эту поправку в проекте закона», - рассказал сайту думы о проделанной над документом работе председатель комитета по законодательству Дмитрий Лаптев.

По данным областного парламента, в июне 2020 года прошел интернет-опрос, посвященный законопроекту. 70% опрошенных признались, что с проблемой шума сталкиваются часто или очень часто. Идею обеденных часов тишины с понедельника по субботу включительно интернет-аудитория также поддержала.

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