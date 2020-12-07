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Томский губернатор сделал 31 декабря выходным днем

Главная Общество
Томск
20:15 7 Декабря 2020
новый год, губернатор, распоряжение
Автор: Sibnovosti.ru
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Последний день уходящего 2020 года в Томской области будет выходным. Решение об этом принял губернатор Сергей Жвачкин.

В подписанном им распоряжении говорится о том, что рабочий день переносится с 31 декабря на субботу, 26 декабря. Согласно документу, это сделано «в целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования праздничных дней в период новогодних каникул».

«У томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года. Рассчитываю, что работодатели, имеющие возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу», - привел слова губернатора официальный интернет-портал Томской области.

В конце ноября Госдума РФ отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем. Но в некоторых регионах решили по-другому.  

Фото: pixabay.com

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